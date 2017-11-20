Meram Kadın Meclisi’nden giysi bağış kampanyası

Meram Kadın Meclisi Başkanı Feray Civcik kampanyanın amacının infak etmek isteyenle ihtiyaç sahibi olan arasında güvenilir bir köprü olmak olduğunu belirterek, “Bize gelen talepler arasında bütçeleri doğrultusunda manto, ayakkabı, kaban, giysi desteğinde bulunmak isteyen hemşehrilerimiz ve gardıroplarında çok az giyilmiş hatta etiketleriyle duran giyilmemiş kıyafetleri olduğunu ifade eden hanımlarımız vardı. Biz de bu talepler artınca Kadın Meclisi olarak harekete geçtik ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzle birlikte bu kampanyaya başladık” dedi.

Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yıllardır hizmet veren gıda bankası bulunduğunu belirten Civcik, “Gıda bankasından hizmet alan kardeşlerimiz hakkında tahkikat yapılan yani gerçekten ihtiyaç sahipleri olan binlerce kardeşlerimiz var. Bir ay içinde yapılan programla dönüşümlü olarak buraya gıda desteklerini almak için geliyorlar. Giysilerini de ihtiyaçları doğrultusunda kendileri seçerek alabilecekler. Giysilerin toplanmasında kolaylık olması için üç bölge belirledik: Altuncan Hatun Aile Yaşam Merkezi, Rabia Spor Merkezi ve Bacıyan-ı Meram Kadın Üretim Kooperatifi” ifadelerini kullandı.

Başkan Civcik ayrıca ikinci el eşya desteğinin uzun zamandır Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünce sürdürüldüğünü belirterek, “Biz bu kampanyayla tekrar duyurmak istedik. Ancak eşya desteği noktasında getirecekleri herhangi bir merkezimiz yok. 327 05 06 numaralı telefonu arayacaklar ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz vasıtasıyla bu eşyaları evlerinden alınacak. Kampanyamıza katılanlara şimdiden teşekkür ediyoruz, Allah yardımlarını kabul etsin” diye konuştu.