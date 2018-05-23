Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi arasında sağlık hizmetleri indirim ve diyetisyen protokolü imzalandı.

Oda üyelerinin birinci dereceden yakınlarının yararlanabileceği protokolü Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi adına Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, Dr. Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi adına ise firma sahibi Dr. Mehmet Portakal imzaladı.

İmza töreninde konuşan Aziz Hakan Altun, "Üyelerimize yönelik düzenlenen teknik faaliyetler yanında iş hayatından kaynaklı stres ve yorgunluğu ortadan kaldırmak için üyelerimizin aileleri ile birlikte katılım sağladığı sosyal çalışmalar gerçekleştirmek içinde gayret sarf etmekteyiz. Bunun yanında Konya’da faaliyet yürüten birçok kurum ve kuruluşla yine üyelerimiz ve yakınlarının yararlanabileceği indirim anlaşmaları yapmaktayız. Bu indirim anlaşmalarına bir yenisini eklemek için bugün burada bulunmaktayız. İmzalayacağımız bu sözleşme sayesinde üyelerimiz ve yakınları cazip ücretlere kaliteli sağlık hizmeti alacaklar. Yapmış olduğumuz bu anlaşmanın bir başka boyutu da diyetisyen hizmeti olacak. Dr. Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi tarafından görevlendirilecek diyetisyen haftanın bir günü Odamızda görev yapacak ve üyelerimize ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama üyelerimizin ilgisi çerçevesinde her hafta düzenli olarak devam edecek. Üyelerimiz ve yakınlarının faydalanacağı bu imkanı bizlere sunan Dr. Portakal Sağlıklı Yaşam Merkezi yetkilisi Dr. Mehmet Portakal’a teşekkür ediyorum. Odamız tarafından yapılan sözleşmeler tamamen üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda imzalanmaktadır. Bu sebeple, imzalayacağımız bu sözleşmeyle birlikte imzalamış olduğumuz diğer indirim anlaşmalarından üyelerimizin yararlanabilmesi için sözleşme yaptığımız kurum ve kuruluşlarla görüşmelerini, indirim oranlarını değerlendirmelerini bekliyoruz" dedi.