NEÜ’de Afrika’nın Geleceği ve Türkiye konuşuldu

Dr. Enver Arpa konuşmacı olarak katıldı.

Konuşmasına Afrika kıtasının ekonomik, sosyal ve dini yapısıyla ilgili detayları aktararak başlayan Doç. Dr. Enver Arpa, Afrika kıtasının dünya ülkeleri için neden önemli olduğuna dair önemli bilgiler verdi. Arpa, “Afrika genç nüfusun çok fazla olduğu bir yer. Maalesef dünyanın herhangi bir yerine kıyasla Afrika çok geride. İnsanların önemli bir bölümü sağlık sektörünün yetersizliğinden, soykırımlardan, savaşlardan ölüyor. Özellikle sıtmadan hayatını kaybeden çok fazla çocuk var. Maalesef imkân ve şartlar bu hastalıkla mücadele etmelerine izin vermiyor. Doğal kaynakları çok fazla, elmaslar, altınlar Bir sürü filme konu oldu biliyorsunuz. Ama kendilerine faydası yok, sömürü düzeni var. Tarım yapabilmeye müsait toprakları var. Ancak bu verimli arazilere rağmen kıtada açlık kol geziyor. Tarihi, kültürel zenginlikler çok fazla bu topraklarda. Sudan’da 560 civarında piramit var. Mısır’daki piramitlerden daha eski bu piramitler ama yakın zamana kadar böyle bir bilgiden kimsenin haberi yoktu” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretine de değinen Doç. Dr. Enver Arpa, “Osmanlı döneminde stratejik önemi olan tarihi adalar var o bölgede. Sevakin Adası, Masava adası gibi Osmanlı, Hicaz Bölgesinin müdafaasını Sevakin Adasından sağlıyordu. Yeni yeni ülke olarak bunun bilince varmaya başladık. Nitekim Cumhurbaşkanımızın oradaki talebi üzerine o adanın tümü Türkiye tarafından restore edilecek” diye konuştu.

Kıtada yaşamakta olan her 5 işçiden 2’sinin 1 doların altında bir gelirle yaşamını sürdürmeye çalıştığını kaydeden Arpa, ayda 30 dolar bile kazanamayan insanların varlığının altını çizdi. Afrika kıtasının başta ekonomik olmak üzere çok zor şartlara sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Enver Arpa, bu coğrafyanın ülkemiz için önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Program soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.