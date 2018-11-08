43 okulda obezite eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü, obezitenin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Diyetisyen Ferhat Sağlam, Zafer Karadağ ve Fizyoterapist Merve Şener tarafından 43 adet okulda “obezite ile mücadele, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması” amacı ile beslenme, fiziksel aktivite ve postür eğitimleri verildiğini açıkladı.

Yetkililer, gerçekleştirilen eğitimlerin planlamalar doğrultusunda devam edileceğini belirttiler.

Obezite nedir?

Obezite, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Dünyada her yıl 2,8 Milyon insan fazla kilolu (obezite de dahil olmak üzere) olmak nedeni ile hayatını kaybetmektedir. Obezite tedavi edilmediği takdirde yan etkileri ile hayat süresini kısaltan, hayat kalitesini bozan, doku ve organları olumsuz etkileyen kronik bir hastalıktır.(EFE)