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19 Haziran 2018 12:01

Ali Çetinbaş: Millet kıraathaneleri, ülkesi için proje üreten gençlerin buluşacağı ortamlar olacak

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, ’Millet kırathaneleri’nin, ülkesi için proje üreten gençlerin buluşacağı ortamlar olacağını ifade etti.

Ali Çetinbaş: Millet kıraathaneleri, ülkesi için proje üreten gençlerin buluşacağı ortamlar olacak

19 Haziran 2018 12:01


Seçim çalışmaları Gediz ilçesinde sürdüren Başkan Çetinbaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bahsettiği kıraathane projesiyle ilgili şöyle konuştu: "Gençlerimiz, az kitap okuyor. Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği, Zeytinburnu’nda yapılan bir proje var. Bunun benzerlerini gençlik merkezlerinde de yapıyoruz. Gençlerimiz, spor, sanat ve kültürle buluşuyor. Kütüphane ve okuma alanları var. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız projeler var. Gençlerimiz okumayı biraz kenara bıraktı ama okumak çok önemli. Okumak, insanı geliştiren bir süreç. Üniversiteye hazırlananlar var. Millet kıraathanelerinde gençlerimizin ders çalışabileceği, çayını kahvesini içebileceği, bir şeyler atıştırabileceği sessiz bir ortam olacak. Türkiye’nin en başarılı, güzel kıraathanelerinden biri olacak. Millet kıraathanelerinde okudukça, yorumladıkça ülkesini seven, ülkesi için çırpınan ve proje üreten gençlerin bulunacağı bir ortam olacak. Gençlik merkezlerimiz bu yükü ciddi anlamda taşıyor ama daha da güçlü bir şekle getirmek için bu süreci desteklemek için çalışıyoruz. Gençlerimiz, bu ortamlardaki fikir alışverişinden ve çalışmalardan büyük keyif alacak ve ülkesine proje üreten, fikri olan gençlerimiz yetişecek."


Başkan Çetinbaş, Dumlupınar Statı’nın yerine yapılacak ’millet bahçesi’ projesinin toplumsal şehir yaşamı ve çevrecilik için çok önemli olduğunu dile getirdi.


Türkiye genelinde eski statların yerlerinin ardından çok büyük alanların boşa çıktığını belirten Başkan Çetinbaş, "Millet bahçeleri projesi, toplumsal şehir yaşamı ve çevrecilik için çok önemli bir açılım. Bana göre yerinde, zamanında ve güzel bir proje. Bilindiği gibi, Dumlupınar Statı’nın bulunduğu alan da Kütahya’da millet bahçesi olacak. Bir çok ilimizde eski statlarımız şehir merkezlerinde kalmıştı. Söz konusu alanda insanların nefes alacağı, açık spor tesislerinin olacağı yerler ortaya çıkacak. Türkiye genelinde Kütahya ile birlikte 30 ilde millet bahçesi yapılacak" diye konuştu. (EFE)




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