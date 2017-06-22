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22 Haziran 2017 11:56

Başkan Kamil Saraçoğlu: İftar sofralarımızı güzelleştiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum

Kütahya Belediyesinin geleneksel olarak düzenlediği mahalle iftarları programları Yoncalı, Enne, Andız, Geven Mahallesi ile son buldu.

Başkan Kamil Saraçoğlu: İftar sofralarımızı güzelleştiren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum

22 Haziran 2017 11:56


Ramazan ayında 49 Mahallede düzenlenen mahalle iftarları Yoncalı, Enne, Andız, Geven Mahallelerinde düzenlenen iftar yemeği ile tamamlandı.


Düzenlenen iftar yemeği sonrasında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Bu Ramazan ayında 49 Mahallemizde iftar düzenledik. Öncelikle İftar sofralarımızda bizleri yalnız bırakmayan siz değerli hemşehrilerime teşekkür ediyorum.Bu sofraları güzelleştiren sizlersiniz. İftar sofralarımızı dolduran Yoncalı, Enne, Andız, Geven Mahalle sakinleri ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsinin" dedi.


İftar yemeğine; Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Galip Gültekin, Murat Arık, Fatih Kölgeli, Ali İhsan Ertaş, Yoncalı Mahallesi Muhtarı Nurettin İnce, Enne Mahallesi Adem Taş, Andız Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yüksel Geven Mahallesi Muhtarı Ali Güler, Daire Müdürlerimiz ve Yoncalı, Enne, Andız ve Geven mahallelerinin sakinleri katıldı. (EFE)




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