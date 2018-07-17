Akçadurak, Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Akçadurak’ın ziyaretinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Cafer Güneş ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis üyeleri Erol Altıntaş ve Şerif Ahmet Demir hazır bulundu. Ziyarette Gediz’in ekonomisini güçlendirmek adına ilçe esnafının her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Akçadurak; “Ticaret ve Sanayi Odamız ile her zaman birlik ve beraberlik içerisinde esnafımızın yanında olmaya öncelikli hedefimiz olarak görüyoruz. Bizlerin tek gayesi halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek. Bunun içinde aynı birliktelik ile istişareli şekilde çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Vedat Öztürk, Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak’a yapmış oldukları ziyaret için teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.(EFE)