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23 Kasım 2017 13:50

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan: Öğretmenlerimizin gününü kutluyorum

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, öğretmenliğin bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar saygın ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan: Öğretmenlerimizin gününü kutluyorum

23 Kasım 2017 13:50


Başkan Çalışkan, ”Öğretmen eğitimi, öğretimi ve insanlara bir hayat boyu rehber olmayı meslek edinen kimsedir. Yarınlar adına umut bağladığımız asıl güç öğretmenlerimizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çağdaş ve demokratik bir toplumu oluşturmak adına en büyük sorumluluğu öğretmenlere yüklemiştir. Büyük ve lider Türkiye’nin geleceğini yetiştiren öğretmenlerimizin ülkemizin bilgi kaynağı olduğunu bir an olsun aklımızdan çıkartmamalıyız. Yavrularımızın her türlü bilgi ve beceriyi edinmelerinde, ülkesine ve milletine hizmet aşkıyla dolu beyinler yetiştirilmesinde, fedakarca çalışan öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” dedi.(MA-EFE)




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