Emrah Dağ genç yeteneklere örnek

lig ekiplerinden İnegölspor’da futbol hayatına devam eden Emrah Dağ, sahadaki başarılı performansıyla ve beyefendi kişiliğiyle gençlere örnek model olmaya devam ediyor.

Kütahya amatörde başlayan futbol hayatında, her sene üstüne katarak ilerleyen Emrah Dağ, büyük bir aşama kaydederek yıllarca üst liglerde futbol oynayıp; iyi bir futbolcu ve iyi bir insan olarak genç futbolculara örnek oldu.

Gençlere örnek model olma misyonunu başarılı bir şekilde devam ettiren Emrah Dağ, oynadığı takımlarda uzun yıllar görev alarak istikrarlı çizgisini devam ettiriyor.

Genç futbolculara nasihatlarda bulunan Emrah Dağ, “İlk futbola başladığım çocukluk dönemlerimde futbolcu ağabeylerimiz tavsiyeleri ve uyarılarıyla bana yardımcı olurlardı. Bu çok hoşuma giderdi, kendimi şanslı ve ayrıcalıklı hissederdim. Genç kardeşlerimiz kendilerini özel hissetsinler, kısıtlı imkanlara ve zorluklara göğüs gerip hedeflerine yürüsünler. Asla pes etmeden hayalini kurdukları takımda oynamak için çok çalışsınlar, hayal kurmaktan korkmasınlar o hayallerin peşinden azimle gittiklerinde iyi futbolcu ve iyi birey olabilirler” dedi.

Başarılı futbolunun yanı sıra oynadığı takımlarda da istikrar abidesi olarak dikkat çeken Emrah Dağ, Kütahyaspor’da 8 yıl, Tavşanlı Linyit’te 5 yıl, İnegölspor’da ise 4 yıl oynadı.

3. lig, lig ve 1. ligde toplamda 343 maça çıkan orta saha oyuncusu Emrah Dağ toplamda 24 kez rakip fileleri havalandırdı, sadece 1 kırmızı kart gördü.