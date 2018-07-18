Diğer
Kategoriler
18 Temmuz 2018 17:35

Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkan Vekili oldu

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı görevine vekaleten eczacı Esra Zeytin Sürücüoğlu getirildi.

Esra Zeytin Sürücüoğlu, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkan Vekili oldu

18 Temmuz 2018 17:35


AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva çam, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız mülakatlar sonrasında Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığımıza Esra Zeytin Sürücüoğlu’nu vekaleten atadık.Kütahya Milletvekili seçilen önceki il başkanım Ceyda Çetin Erenler’e hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve yeni görevinde muvaffakıyet diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.


Bir süredir AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yapığını ifade eden Esra Zeytin Sürücüoğlu, kendisine tevdi edilen başkanlık vekaletini de en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağını ifade etti. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç