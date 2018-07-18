AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva çam, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız mülakatlar sonrasında Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığımıza Esra Zeytin Sürücüoğlu’nu vekaleten atadık.Kütahya Milletvekili seçilen önceki il başkanım Ceyda Çetin Erenler’e hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor ve yeni görevinde muvaffakıyet diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Bir süredir AK Parti İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı olarak görev yapığını ifade eden Esra Zeytin Sürücüoğlu, kendisine tevdi edilen başkanlık vekaletini de en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağını ifade etti. (EFE)