Ziyarette, Kaymakam Hasan Çiçek ve Başkan Murat Cengiz, Emet ilçesinin spor faaliyetlerindeki ihtiyaçları ve sorunları hakkında, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Ziyarette Kaymakam Çiçek’e amatör spor kulüpleri ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.

En büyük amaçlarının yarınlarımız olan gençlerin en iyi şekilde yetişmesi olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, ’’Hedefimiz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak ve onları yetenekleri doğrultusunda yönlendirerek geleceğe hazırlamaktır. Bunu sosyal aktiviteler, sanat dalları ve sportif etkinliklerle gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu anlamda sizlerin de yapmış olduğu katkılar büyük önem taşımaktadır. Ziyaretiniz ve spora olan katkılarınız için teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)