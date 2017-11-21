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21 Kasım 2017 11:42

İlkokul öğrencilerine eşofman

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde ilkokul son sınıf öğrencilerine eşofman takımı dağıtıldı.

İlkokul öğrencilerine eşofman

21 Kasım 2017 11:42


Simav Ticaret Odası tarafından temin edilen eşofman takımları Pazarlar İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine ulaştı.


Eşofman takımlarının dağıtımı Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı ve Ticaret Odası üyesi Bilal Demirci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi tarafından yapıldı.


Eşofman takımlarının dağıtım töreninde konuşan Pazarlar kaymakam Gürsel Temurci, “Çocuklarımızı mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Simav Ticaret Odasına bu yardımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi. (MB-EFE)




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