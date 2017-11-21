İlkokul öğrencilerine eşofman

Simav Ticaret Odası tarafından temin edilen eşofman takımları Pazarlar İlkokulu 4. sınıf öğrencilerine ulaştı.

Eşofman takımlarının dağıtımı Pazarlar Kaymakamı Gürsel Temurci, AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı ve Ticaret Odası üyesi Bilal Demirci ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi tarafından yapıldı.

Eşofman takımlarının dağıtım töreninde konuşan Pazarlar kaymakam Gürsel Temurci, “Çocuklarımızı mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Simav Ticaret Odasına bu yardımlarından dolayı teşekkür ederiz” dedi. (MB-EFE)