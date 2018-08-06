Kütahya Altıntaş’ta cinayet

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlar, Saraycık köyü yakınlarındaki Aşağıdere mevkisinde bir kişinin hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, elinde av tüfeğiyle yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Saraycık köyünde yaşayan İbrahim Temel olduğu ve tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Ceset incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayın ardından 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. (EFE)