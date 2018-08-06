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06 Ağustos 2018 18:22

Kütahya Altıntaş’ta cinayet

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Saraycık köyünde bir kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

Kütahya Altıntaş’ta cinayet

06 Ağustos 2018 18:22


Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan vatandaşlar, Saraycık köyü yakınlarındaki Aşağıdere mevkisinde bir kişinin hareketsiz yattığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, elinde av tüfeğiyle yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Yapılan incelemede cesedin Saraycık köyünde yaşayan İbrahim Temel olduğu ve tabancayla vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Ceset incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Altıntaş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Olayın ardından 5 şüpheli jandarma tarafından gözaltına alındı. (EFE)




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