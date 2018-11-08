Öğrencilere yetenek testi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ilkokul üçüncü sınıf öğrencileri yetenek taramasından geçiriliyor.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda yaklaşık bin 500 öğrenci spor yetenek testinden geçirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında yapılan protokol kapsamında bütün 3. sınıflarda 'Yetenek Tarama Testi' ile geleceğin sporcuları belirlenerek, bu yönde gelişme imkanı sağlanacağı belirtildi. (Tİ - EFE)