Podyuma bu defa buzağılar çıktı

Hisarcık Kültür ve Sanat Festivali kapsamında hayvancılığı teşvik etmek, kültür ırkı hayvancılığını geliştirmek ve üreticiler arasında dayanışmayı artırmak amacıyla Hisarcık Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen Buzağı Teşvik Yarışması’nda 42 buzağı yarıştı.

Jüri üyeliklerini Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekimler Abdil Yalçın, Hüseyin Ali Kışlalı ve Mahmut Bülbül’ün yaptığı Buzağı Teşvik Yarışması’nda ahırlar için barınak durumu, teknik özellikler, iç ve dış temizlik, hayvan sayısı, buzağıların ana karakterleri ile karşılaştırılması, hayvan sahibinin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilişkileri, desteklemelerden yararlanıp yararlanmadığı konularında 30 üzerinden işletme puanı verdi. Jüri daha sonra 0-6 aylık buzağılarda dış görünüş, yaşa göre gelişim, sağlıklı görünüm, ırkının özelliklerini taşıyıp taşımadığı ve tırnak bakımı kriterlerini dikkate alarak 42 buzağıya 70 üzerinden puan verdi.

Buzağı Teşvik Yarışması sonunda Ahmet Dursun’a ait Simental cinsi buzağı birinci olurken, Halit Fidan’a ait Holstein cinsi buzağı ikinci, Halil Küçük’e ait Simental cinsi buzağı üçüncü oldu.

Yarışmada dereceye giren buzağı sahiplerine ödülleri, Kaymakam Furkan Başar, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Ali Çetinbaş ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yarışmada birinci olan buzağı sahibine 3 çeyrek altın, 5 çuval yem, 1 çuval yulaf ezmesi, ikinciye 2 çeyrek altın, 4 çuval yem, 1 çuval yulaf ezmesi, üçüncüye 2 çeyrek altın ve 4 çuval yem ve 1 çuval yulaf ezmesi verildi. Bu arada yarışmaya katılan tüm buzağı sahiplerine yem verildi.