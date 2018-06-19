Simav İdman Yurdu’nun şampiyonluk sevinci

Simav Belediye Başkanlığı makamında yapılan kupa törenine, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Simav İdman Yurdu Spor Kulübü Başkanı Zafer Tekeli, Antrenör Yusuf Tanyeli (Yusuf Hoca) ve minik futbolcular katıldı.

Simav İdman Yurdu Antrenörü Tanyeli, “2017 – 2018 yılı futbol sezonu U12 grubunda Gediz Gençlik, Dayınlar, Akçaalan, Uluoymak ve Simav İdman Yurdu takımları yer aldı, bu grupta 1 mağlubiyet, 7 galibiyet ile şampiyon olduk, futbolcumuz Arda Üre 20 golle gol kralı oldu. U13 grubunda Gediz Gençlik, Dayınlar, Akçaalan, Uluoymak ve Simav İdman Yurdu ve 1867 Simav Spor kulüplerinin takımları yer aldı bu grupta ise 1 mağlubiyet, 9 galibiyet ile şampiyon olduk, 10 golle İsmail Atakan Altındağ gol kralı oldu. Geleceğin büyük futbolcuları Simav’dan çıkacak inşallah” dedi.

Şampiyon miniklerin kupalarını veren Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 2017 – 2018 yılı futbol sezonunda U12 – U13 takımlarıyla şampiyon olan minik futbolcuları tebrik ederek, forma ve futbol ayakkabısı ve Gölcük mesire alanında piknik sözü verdi. Özkan, “ Tüm sporcularımıza Belediyemizin kapıları sonuna kadar açık. Sizlere olan desteklerimiz devam edecek” diye konuştu. (MEİ-EFE)