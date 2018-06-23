Simav’a termal otel

Eynal Kaplıcaları’nda yapılan dua ve kurban kesme törenine AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, AK Parti Kütahya Milletvekili adayı Mehmet Kaymaz, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Simav İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer ile Yönetim Kurulu üyeleri, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan ve meclis üyeleri katıldı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Simav’a yapılması planlanan yatırımların takipçisi olacaklarını belirtti.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Turistik Eynal kaplıcalarımızda yapımına dualarla başladığımız termal otelde, 10 bin 341 metrekare inşaat alanı içersinde 8 suit oda, 58 standart oda, 21 aile odası, 2 termal havuz, 2 yüzme havuzu, çocuk havuzu, 2 restoran ve kafetarya bulunacak. Toplam 232 yatak kapasiteli termal büyük otel ve butik otel ile diğer özel sektör apart oteller tamamlandığında, Eynal kaplıcalarının yatak kapasitesi 2 bin 500’e ulaşacak. Hayırlı olsun” dedi. (MEİ-EFE)