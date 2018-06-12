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12 Haziran 2018 17:34

AK Parti Malatya milletvekili adayı Ahmet Çakır:

AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, "Seçim süreci ülkemiz için hep dönüm noktası olmuştur" dedi.

AK Parti Malatya milletvekili adayı Ahmet Çakır:

12 Haziran 2018 17:34


Çakır, 24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında Arapgir ilçesinde esnaf ziyaretlerinde bulundu.


Arapgir’de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakır, daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçede verilen iftara katıldı. AK Parti Malatya Milletvekili Adayı Ahmet Çakır, "Seçim süreci ülkemiz için hep dönüm noktası olmuştur. Yeniden kalkınma sürecinin bir başlangıcı olmuştur. Bizlerde yeni bir süreç için yola çıktık. İnşallah bu süreç ülkemiz için daha güzel günler getirir. Barış, huzur, kardeşlik getirir" dedi. Çakır, 16 yılda hem Türkiye hem de Malatya’da güzel hizmetlerin yapıldığını belirterek,"Büyükşehir’in, MASKİ’nin ekipleri Ramazan, gece, gündüz demeden sahada özverili bir şekilde çalışıyor. Bütün arkadaşlarımız Malatya’nın dört bir yanında hizmet yapıyorlar. Tabi hizmet anlayışı çok önemli. Sizler bizleri buraya getirdiğiniz zaman bizler sizlere bir hizmetkar olarak kendimizi görüyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu, bundan sonrada böyle olacak. Yaptığımız işleri halka hizmetin Hakk’a hizmet olduğu anlayışıyla bir ibadet aşkıyla çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.


Çakır, daha sonra Arguvan İlçesi Narmikan Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretinde ’Hepimizin amacı memleketimize hizmet etmek, çalışmak’ diyen Çakır, "Büyükşehir olduktan sonra MASKİ bütün ilçelerde önemli yatırımlar yaptı" diye konuştu.




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