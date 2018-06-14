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14 Haziran 2018 15:19

Avşar’ın bayram mesajı

MHP Malatya İl Başkanı R.

Avşar’ın bayram mesajı

14 Haziran 2018 15:19

Bülent Avşar, Ramazan Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.


Avşar, mesajında, “Dini ve milli bayramlarımız, millet olarak birlik ve beraberliğimizi daha içten hissettiğimiz, mutluluklarımızı paylaştığımız müstesna günlerimizdir. Bizleri milletçe sevgi ve saygı bağları ile birleştiren, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olacak, yeni bir bayrama daha sağlık, huzur, güven, birlik ve beraberlik ortamı içerisinde ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan, Milletimizin manevi değerlerinin, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel bir şekilde yaşandığı dini bayram günleri; vatandaşlarımızı birbirlerine sevgi ve saygı içerisinde yaklaştıran; aile fertlerinin, akraba, dost ve arkadaşların bir araya gelmesini sağlayarak özlemleri gideren, her türlü dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dostluk, hoşgörü duygularını güçlendiren, sevinç ve mutluluğun milletçe yaşandığı müstesna günlerdendir. Bu duygu ve düşüncelerle, dostlukların ve arkadaşlıkların güçlendiği Ramazan Bayramı günlerinin ülkemizin huzur, güven ve mutluluğuna, karşılıklı dayanışma ve hoşgörü fikrinin daha da güçlenmesine, gelenek ve göreneklerimizin yaşatılmasına, tüm insanlık için barış ve huzur getirmesine vesile olmasını diler, Ramazan Bayramı’nın tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eder, saygılar sunarım” ifadelerine yer verdi.




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