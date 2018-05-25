Bakan Tüfenkci, AK Parti iftarına katıldı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, 24 Haziran’ın Türkiye için bir milat olduğunu belirterek, bu seçimlerle Türkiye’nin geleceğine karar verileceğini ifade etti. Eski sistemin köhnemiş zihniyetinin yerini yeni Türkiye’nin inşasının alacağını kaydeden Bakan Tüfenkci şöyle devam etti:

“Daha fazla demokrasi, hukuk, refah, yatırım, iş aş mı diyeceğiz bunun kararını sizler vereceksiniz. Sizler bir şeyin daha kararını verceksiniz; 24 Haziran’da ezilenlerin mi, mağdurların mı, yolda kalmışların mı, hakları yenilmişlerin mi liderini seçeceğiz yoksa emperyalistlerin oyunlarına boyun eğip ülkemizin geleceğini mi tehlikeye atacağız bunun kararını vereceksiniz."

Bakan Tüfenkci, AK Partililerin bakamayacağı yüz ve sıkamayacağı elin olmadığını belirterek, “Onların hayali bizim yaptıklarımıza yetmez. Çünkü bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan. Onun için 24 Haziran’da Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan yapacak mıyız? . Malatya buna hazır mı? Malatya hazırsa Türkiye hazır. Kimse oyunlar kurmasın. Malatyalının bir oyu Allahın izniyle o oyunu bozar” ifadelerine yer verdi. Bakan Tüfenkci daha sonra Malatya İl Başkanlığına geçerek, İl Başkanı İhsan Koca’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti teşkilatlarının her zaman uyum içinde çalıştığına ve başarılı çalışmalar yaptığına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Biz 24 Haziran gibi önemli bir seçime giderken Büyükşehir Belediye Başkanımızı değiştirdik, Yeşilyurt gibi büyük bir ilçemizin belediye başkanını yeniledik, il başkanımızı yeniledik ve bunu da büyük bir olgunluk içerisinde gerçekleştiren bir partiyiz. Bu esasında AK Parti’nin gücünü, AK Parti kadrolarının lidere olan bağlılığını göstermesi bakımından her türlü takdirin üzerindedir. Ben özellikle bugüne kadar Malatya teşkilatlarımızda görev yapan bütün teşkilat mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malatya’nın gelişimi değişimi noktasında özellikle refahının artırılması noktasında bu kadroların büyük emekleri var her bir arkadaşımız girmiş oldukları 12 seçimde Malatya’ya yakışır ama en önemlisi Türkiye’ye güven veren bir duruş sergilemişlerdir, bunun için de arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Malatya teşkilatları kendi başkanını milletvekilliğine taşıyan ender teşkilatlarımızdan birisi. Bugün milletvekili adaylarımız arasında biz de dahil olmak üzere 4 kişi vekil olarak çıkmıştır. Birileri Malatya’nın bu güçlü teşkilat yapısından rahatsızlık duyuyorlar ama biz inanıyoruz ki güçlü teşkilat güçlü kadro, güçlü lider, güçlü Türkiye hepimizin arzuladığı bir husus. Ben tekrardan başkanıma yeni görevinde başarılar diliyorum.”