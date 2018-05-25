"Bir bilenle bilge nesil projesi" ödül töreni düzenlendi

Öğretmenevinde gerçekleştirilen törende konuşan Genç Memur-Sen İl Başkanı Oğuz Güçlü,”Gençlik büyük bir milli hazinelerimizden biridir. Gençler, toplumumuzun geleceğidir. Bu yüzden ruh ve beden yönünden sağlıklı, inançlı ve sorumluluk duygusuna sahip gençlerin yetiştirilmesi en önemli görevlerimizdendir” dedi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Kerem Yıldırım ise bu projenin, ülkemizin geleceği ve imarı, nesli inşa noktasında son derece kıymetli bir proje olduğunu belirterek, Eğitim-Bir-Sen olarak, ilimizde 7 bin 200, ülkemiz genelinde 450 bine yaklaşan, Memur-Sen olarak ilimizde 16 bin 400 ülkemiz genelinde bir milyonu aşan üyemizle gençliğe karşı sorumluyuz Bu amaçla öğretmeni, öğrenciyi ve kitabı bir araya getiren bir projeyi hayata geçirdik. Türkiye’mizde 43 bin öğrenci ile bire bir çalışma yapıldı. Çok kıymetli olan bu çalışmayı yıl sonu itibarıyla noktalamış durumdayız 81 ilde buna ilişkin kapanış programlan yapılıyor. Bugünde Malatya’mızda kapanış ve ödül programımızı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitim sistemimizdeki bazı eksiklikler, aksaklıklar,olduğunu belirten Yıldırım, "Sık değişen ama sonuçları değişmeyen kadük uygulamalar neticesinde bazı gençlerimizin kültürel kopma, şiddet, manevi boşluk, uyuşturucu gibi toplumu çürütecek, geleceğini karartacak yıkıcı faaliyetlerin kurbanı olması içler acısı bir durumdur. Aile ve akraba bağlarındaki çözülme, eğitim sistemindeki yanlışlıklar geleceği gençlik için belirsiz hale getiriyor" diye konuştu

İsrail’e tepki gösteren Yıldırım, "Emperyal dünya düzenine isyanımız var. Kudüs kırmızı çizgimizdir. Kudüs nefessiz kalırsa ümmet boğulur. Kudüs direnişin can damarıdır. Kudüs’ün kaderi, ümmetin kaderidir. Zulme sessiz kalan dilsiz şeytandır. Kudüs elbet özgürleşecektir. Emperyalist düzenin yıkılışını engellemek, final sahnesini erteletmek iğn çırpınan zavallılar var. Korkuyorlar, telaşlanıyorlar. Yenilgiyi geciktirmek için kaosa, krize, çatışmaya ve yenidünya savaşlarına zemin hazırlıyorlar. Kim mi bunlar? Bunlar, ’Dünya, beşten büyüktür’ Sözünü duyunca cinnet getirenler. Bunlar, barış denilince aklını yitiren, adalet denilince sinir krizi geçiren sömürgenler. Suriye’de tezgahları yıkılıp, Orta Doğu’daki çarkları bozulunca dediler ki, Kudüs’ün işgalinin altına imza atıp kutsallarına saldıralım. Bıçağı kemiklerine dayayalım. Sandılar ki, Müslümanlar inzivada. Söz söylemezler. Bir araya gelemezler. Ama işte görüyorlar ki, sadece ümmet değil, bütün insanlık ayakta. Bu sefer sadece Filistin değil, bütün yerküre intifadadır” şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından projeye katılan öğrencilere ödülleri veridi.