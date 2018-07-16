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16 Temmuz 2018 11:49

Darende’de 15 Temmuz unutulmadı

Darende ilçesinde de 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde düzenlenen anma programında şehitler ve gaziler unutulmadı.

Darende’de 15 Temmuz unutulmadı

16 Temmuz 2018 11:49


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Malatya’nın Darende ilçesinde bazı etkinlikler düzenlendi. İlk olarak darbe girişiminde şehit olanlar için Kaymakamlık ve Belediye tarafından Çarşı Cami’nde mevlit programı düzenlendi.


İlçe protokolünün ve vatandaşların katıldığı mevlit programında, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için Kura’n-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu. İlçe protokolü daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliğini ziyaret etti.


Fetullahçı Terör Örgütünin( FETO) gerçekleştirdiği hain darbe girişimi sonrası sokaklara dökülen Darendeliler, kalkışmanın 2’inci yılında da yine meydanlara çıktı. Akşam namazından sonra Hacı Hasan Akyol çarşısında gerçekleşen etkinlikler de bir konuşma Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, birlik ve beraberliğin öneminden bahsetti.


Eser, Darendelilerin her zaman vatanını ve milletinin yanında olduğunu belirterek, “15 Temmuz hain darbe girişiminde Darendeliler devletinin yanında yer aldı. Darende’de bir tane FETÖ’cü çıkmadı. O yüzden sizlerle öğünüyoruz, bu cennet vatanı bölmek için bir zamanlar Alevi, Sünni davaları getirdiler, bir zamanlar sağcı solcu davaları getirdiler. Ama biz onlara hiçbir zaman fırsat vermedik, her zaman birlik ve beraberliğimizi koruduk, korumaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince ise milletin kadim bilinci ve gelenekleri sayesinde bu hain darbe girişiminin püskürtüldüğünü söyledi.


Zengince , “Devletimiz, milletimiz birlik ve berberlik içerisinde yarınlara gideceğiz. Bu hain darbe girişimi planlanırken bir takım sebepleri göz ardı ettiler. Biz bin yıldır Anadolu topraklarını vatan yapmak için mücadele ediyoruz. Bu toprakları dünyanın medeniyet merkezi, kültür merkezi, adalet merkezi haline getirdik” ifadelerine yer verdi.


Konuşmalardan sonra şiirler okundu ve Darende Belediyesi tarafından vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Kaymakam Enver Hakan Zengince, Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Jandarma Bölük Komutanı Özkan Topal, Belediye Başkan Yardımcısı Savaş Kazancıoğlu, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlik gece geç saatlere kadar devam etti.




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