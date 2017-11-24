Darende’de Öğretmenler Günü coşkusu

Atatürk anıtına çelen konulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören METEM toplantı salonunda devam etti. Törende bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, günün anlam ve önemini anlattı. İnce, “Öğretmenlik bilgi mesleğinden önce bir duygu mesleğidir. Öğrencinin öğretmeni olmak daha kıymetlidir. Bizler öğretmenlik mesleğinin Peygamberlik mesleği olduğunu biliyoruz. Bizler bu kutsal ve soylu görevi her an aynı coşkuyla ve istekle sürdüreceğiz. Toplumun bilgisiz kalmasını önleyeceğiz, onlara en yeni bilgi ve tekniği öğreteceğiz. Yurdumuzu, geçmişimizi, insanlığı, demokrasiyi, cumhuriyeti anlatacağız. İnsanımıza bizi biz yapan değerlerimizi, insan sevgisini, vatan ve millet sevgisini, vatan ve millet için çalışma bilincini aşılayacağız. Görevimizin sorumluluğumuzun bilincindeyiz” diye konuştu. Göreve yeni başlayan öğretmenlerin yemin törenin de gerçekleştiği program gösteriler ve konuşmalar sona erdi. Törene İlçe Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Belediye Başkan Vekili Murat Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, İlçe Garnizon Komutanı Murat Köse, Ak Parti İlçe Başkanı Süleyman Şimşek, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.