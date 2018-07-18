Darendeli sanayi esnafı kendi işyerlerine kavuşuyor

Belediye Sosyal Tesislerinde yapılan kura çekiminde sanayi esnafı işyeri sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. 12’nci ayda teslim edilecek sanayi sitesinde 104 iş yeri bulunuyor. Kura çekiminde bir konuşma yapan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını kendi iş yerlerine kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Eser, “Senelerdir böyle güzel bir günü beklediniz, kendi iş yerinizin sahibi olmayı beklediniz. Biz seçildiğimiz günde sizlere söz vermiştik, Allah’a şükür bu sözümüzde durduk ve Aralık ayında işyerleriniz teslim edilecek. Sizler hizmetin en güzeline layıksınız. Amacımız Darende’de en güzel hizmetler yapılsın, Darende’miz bölgenin en güzel ilçelerinden biri olsun, esnafımızın yüzü gülsün, vatandaşımızı yüzü gülsün ve kazanan Darende olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kürşat Gök ise ilçedeki sanayi esnafların yıllardır kangrene dönüşen sorununa çözüm bulunduğu için mutluluk içerisinde olduklarını söyledi. Yaklaşık 50 yıldır kanayan yara haline gelen sanayi sitesi sorununu kısa süre içerisinde tamamlanmasını sağlayan Belediye Başkanı Eser’e ve emeği geçenlere teşekkür eden Gök, “Sanayi esnafımızı çok güzel iş yerleri bekliyor. İnşallah Aralık 2018’de teslim edilecek. Ben şimdiden sanayici esnafımıza hayırlı olsun diyorum” diye konuştu.

Belediye sosyal tesislerinde yapılan kura çekimine, sanayi esnafları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.