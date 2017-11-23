haftasında Malatya’da oynanacak E.Yeni Malatyaspor-Beşiktaş karşılaşması öncesi sarı-kırmızılı yönetimin, siyah-beyazlı kulübün yönetimine VIP karşılama hazırlığında olduğu belirtildi.

Geçen sezon yaşadığı saha sıkıntısını Beşiktaş Vodofone Park’ı kullanarak aşan E.Yeni Malatyaspor yönetimi, yapılan bu jesti unutmadı. Sarı-kırmızılı yönetimin, cuma günü Malatya’ya gelmesi beklenen siyah-beyazlı yönetimi havaalanından itibaren yalnız bırakmayarak, yemek ve konaklama gibi ihtiyaçları bizzat karşılayacağı bildirildi. E.Yeni Malayaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve yönetiminin, Beşiktaş kafilesine iyi bir ev sahipliği yapılması konusunda hummalı bir çalışma içerisinde olduğu ifade edildi.

Geçen sezon sahası bakımda olduğu için maçlarını İstanbul’da oynamak zorunda kalan E.Yeni Malatyaspor’a Vodafone Park’ın kapılarını açan Kulüp Başkanı Fikret Orman ve yönetimine teşekkür mahiyetli bir ev sahipliği yapmak isteyen Malatya yönetiminin hazırlıklarını bu yönde yaptığı ifade edildi.