Gözde Grubu Basınla iftarda buluştu

Her yıl geleneksel olarak iftar yemekleri düzenleyen Gözde Sağlık Grubu, bu yılda basın mensuplarıyla buluştu. Gözde Sıtmapınarı Hastanesinde gerçekleştiren iftar programında konuşan Gözde Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kenan Kalı, basın mensuplarının zor şartlarda görev yaptığını vurgulayarak, Gözde Sağlık Grubu’nun geleneksel bir hale gelen iftar programları vesilesi ile basın mensupları ile bir araya gelmelerinin kendileri için büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Her daim basın mensuplarının yanında olduklarını belirten Kalı, programa katılan basın mensuplarına teşekkür ederek, Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine, bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.