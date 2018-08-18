İzne gelen polis memuru kazada hayatını kaybetti

Kaza, Pütürge ilçesine bağlı Uzunkoru Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 PC 6941 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada polis memuru Murat Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan ve ağır yaralanan Yiğit Yıldız ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldız, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.