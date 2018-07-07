Kadem ‘den işaret dili eğitimi

Kadın ve Demokrasi Derneği Malatya Temsilciliği tarafından işaret dili eğitimi verildi. Eğitimi başarı ile tamamlayan 22 kursiyer için sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan KADEM Malatya İl Temsilcisi Betül Dürgen, işaret dilinin önemine değinerek, kursta verilen eğitimleri aktardı. İnönü Üniversitesi Engelli Çocuklar Araştırma Merkezi Beden Eğitimi Öğretmeni Şadiye Özbey Eroğlu ise, bahar döneminde KADEM tarafından başlattıkları çalışmanın sonucunda 22 kişiye sertifika verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından işaret dili eğitimini başarı ile tamamlayan 22 kursiyere sertifikaları verildi.