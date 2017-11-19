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19 Kasım 2017 23:55

Kaza sonrası ırmakta kayıp kişi arandı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek tüneli yakınlarında meydana gelen kaza sonrasında kurtarma ekipleri kaybolan bir kişiyi aramak için seferber oldu.

Kaza sonrası ırmakta kayıp kişi arandı

19 Kasım 2017 23:55


Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Yusuf Ziya idaresindeki 44 PF 294 plakalı otomobil, Erkenek tüneli yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ırmağa uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Ziya yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Gölbaşı ve Malatya’dan itfaiye, sağlık ve Adıyaman AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza yerinde bir kadının da sesinin duyulduğunun ekipler tarafından belirtilmesi üzerine ırmak içerisinde ve ırmak çevresinde arama başlatıldı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri gelerek aramalara katıldı. Kayıp kadını bulmak için yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından sürücünün yalnız olduğu öğrenildi.


Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.




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