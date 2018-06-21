Kılıçdaroğlu’nun parçalanan çelenki

Veli Ağbaba, çelengi parçalayanların şehit yakını olmadığını ileri sürdü.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderdiği çelengi parçalayanların kendini bilmez insanlar olduğunu belirten Ağbaba, “Bu yapılan saldırı kendini bilmez insanlar tarafından yapılmıştır. Yaşanan hadise ne Malatya’ya, ne de şehit yakınlarına mal edilemez. Zaten şehit yakınları da bu olaya gereken tepkiyi göstermiştir. Bu yaşanan hadise şehidimizin de ruhunu incitmiştir. Olayın bu aşamaya gelmesindeki siyasi söylemleri ve siyasileri de kınıyorum. Onlar da bu olaydan aynı derece sorumludur. Ayrıca bir çelengi koruyamayan emniyet müdürlüğü ile valiliğe de teessüflerimi ve üzüntülerimiz sunuyorum. Aziz şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum” diye konuştu.