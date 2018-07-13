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13 Temmuz 2018 15:58

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks sporcuları Elazığ’dan dereceyle döndü

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks sporcuları Elazığ’da yapılan Türkiye kickboks şampiyonasında 4 altın, 5 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks sporcuları Elazığ’dan dereceyle döndü

13 Temmuz 2018 15:58


3-11 Temmuz tarihleri arasında Elazığ’da yapılan Türkiye Kickboks Şampiyonasında mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımı aldığı madalyalarla derece elde etti. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımından Hakan Karakuş ile Furkan Dermanbey dünya şampiyonasına, Enes Karakuş ile Mehmet Kaya ise Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Şampiyona sonrası açıklamada bulunan Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımı antrenörü Basri Karakuş, “Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımı olarak Elazığ’da yapılan Türkiye kickboks şampiyonasından 4 altın, 5 gümüş, 1’de bronz madalya ile döndük. Bu önemli başarıdan dolayı sporcularımı tebrik ediyorum. Orada gerçekten Malatya’mızı en iyi şekilde temsil ettiklerine inanıyorum. Malatya Büyükşehir Belediyespor Kickboks takımından Hakan Karakuş ve Furkan Dermanbey dünya şampiyonasına, Enes Karakuş ile Mehmet Kaya ise Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Buralara gelmemizde büyük emeği olan ve her zaman destek olan büyükşehir belediyesi yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyorum” diye konuştu.




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