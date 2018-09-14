Malatya Yeşilyurt Belediyespor'da toplu imza töreni

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Türkiye liglerinin deneyimli golcüsü Cemre Atmaca'yı transfer etti. Mavi-beyazlı yönetim Cemre Atmaca ve transferde alınan diğer isimler için imza töreni düzenledi.

Kulüp tesislerindeki imza töreninde kulüp başkanı Dursun Cumali Sucu, teknik direktör Hayati Palancı, kulüp futbol şube sorumlusu Kadircan Esen ve sportif direktör Burak Acil hazır bulundu.

Yeni sezon öncesi transfer edilen forvet Boubacar Faradji Diallo, defans Erhan Gözetlik, forvet Cemre Atmaca ve orta saha Shapov Kauizman attıkları imzalarla resmen Malatya Yeşilyurt Belediyesporlu oldu.

İmza töreni sonrası konuşan kulüp sportif direktörü Burak Acil, hedefleri olan 3.lige ulaşmak için iyi bir kadro kurduklarını söyledi.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor olarak Malatya'ya yakışır bir sezon geçireceklerine inandığını belirten Acil, “Yeni sezon öncesi başarılı bir transfer politikasıyla birlikte, başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik. İnanıyorum ki Malatya'mızın Yeni Malatyaspor'dan sonra bir 3.lig takımı özlemi bu sene sonlanacak. Kadromuza son olarak Cizrespor'da forma giyen Cemre Atmaca'yı dahil ettik. Kendisi üst liglerde attığı gollerle adından sıkça söz ettiren bir isim. Diğer taraftan sezon öncesi transfer ettiğimiz diğer arkadaşlarımıza da imza attırdık. Kulübümüze ve şehrimize hayırlı olsun. Ben Yeşilyurt Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çınar'a vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Başkanımız gerçekten futbol olsun, sporun diğer branşları olsun maddi-manevi katkılarını eksik etmiyor. Bu samimi katkı bizi işimize daha fazla motive ediyor” diye konuştu.