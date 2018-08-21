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21 Ağustos 2018 08:19

Malatya’da bayram namazı

Malatya’da çok sayıda vatandaş, Kurban Bayramı namazını kılmaz için camilere akın etti.

Malatya’da bayram namazı

21 Ağustos 2018 08:19


Bayram namazını özellikle Yeni Camide kılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatinde camide saf tuttu. Bazı vatandaşlar namazı cami bahçesinde kıldı. Namazın ardından okunan hutbe ve yapılan dua sonrası cemaat birbirleriyle bayramlaştı. Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.


Malatya’da yoğunluğun yaşandığı bir diğer cami ise Şehir Mezarlığı Camisi oldu. Safların cami dışına taştığı şehir mezarlığı camisinde bayram namazı sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.


Bayram namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığındaki Garnizon ve Polis Şehitliğini sabah erken saatlerden itibaren ziyaret eden şehit aileleri, şehit mezarları başında Kur’an okuyarak dua etti.


Duygusal anların yaşandığı şehitlikte bazı şehit anneleri uzun süre gözyaşlarına hakim olamadı.




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