MHP’li Fendoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Adayı İnce’ye sert tepki

MHP’li Fendoğlu bir televizyonda yayınlanan ’Ne Var Ne Yok’ programının sunucusu Türker Akıcı’nın konuğu oldu. MHP’li aday Fendoğlu programda Türk Askerinin kendileri için peygamber ocağı olduğunu belirterek, "Başına kına sürer, öyle salarız askerliğe ama sen kalkacaksın Membic’de, Afrin’de, Kandil’de destan yazan üstelik bir 15 Temmuz’u atlatmış bir paşayı hele hele bizim Malatya’nın 2’nci ordu komutanı paşasını ben birebir de iyi tanıyorum kendisini. Son 20 yılını Güneydoğu Anadolu’da geçirmiş bir Paşamız. Apoletini sökmek için gücün yetmez. Türk milleti o paşanın arkasındadır. Olur mu öyle? Kimin paşasının apoletini söküyorsun sen? Tabi herkesin bir hayali vardır. O hayal gerçekleşirse olur. Ben İnce’nin yüksek derecede oy alıp ta, cumhurbaşkanı olacağını zannetmiyorum. Üstelik ben olsaydım devletin başında Yalova’ya kaymakam bile yapmazdım” diye konuştu.