Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 16:29

MHP’li Fendoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Adayı İnce’ye sert tepki

MHP Malatya milletvekili adayı Mehmet Celal Fendoğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin ‘2’nci Ordu Komutanı Metin Temel’in apoletlerini sökeceğim’ açıklamasına tepki göstererek, "Ben kendisini Yalova’ya kaymakam bile yapmazdım" dedi.

MHP’li Fendoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Adayı İnce’ye sert tepki

21 Haziran 2018 16:29


MHP’li Fendoğlu bir televizyonda yayınlanan ’Ne Var Ne Yok’ programının sunucusu Türker Akıcı’nın konuğu oldu. MHP’li aday Fendoğlu programda Türk Askerinin kendileri için peygamber ocağı olduğunu belirterek, "Başına kına sürer, öyle salarız askerliğe ama sen kalkacaksın Membic’de, Afrin’de, Kandil’de destan yazan üstelik bir 15 Temmuz’u atlatmış bir paşayı hele hele bizim Malatya’nın 2’nci ordu komutanı paşasını ben birebir de iyi tanıyorum kendisini. Son 20 yılını Güneydoğu Anadolu’da geçirmiş bir Paşamız. Apoletini sökmek için gücün yetmez. Türk milleti o paşanın arkasındadır. Olur mu öyle? Kimin paşasının apoletini söküyorsun sen? Tabi herkesin bir hayali vardır. O hayal gerçekleşirse olur. Ben İnce’nin yüksek derecede oy alıp ta, cumhurbaşkanı olacağını zannetmiyorum. Üstelik ben olsaydım devletin başında Yalova’ya kaymakam bile yapmazdım” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç