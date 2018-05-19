Milletvekili Aday Adayı Unat’tan esnaf ziyareti

24 Haziran seçimleri öncesinde AK Parti’den Aday Adayı olan Sabri Unat, Atatürk(Kışla) Caddesinde esnaflar tek tek ziyaret ederek Ramazan aylarını kutladı. Esnaflarla sohbet eden Unat, AK Parti’ye destek istedi. Esnafların kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Unat, seçimlere kısa bir zaman kaldığını ifade ederek bu süreçte AK Parti’nin başarısı için gece gündüz durmadan çalıştıklarını söyledi. Milletvekili adayı olması ve seçilmeleri durumunda esnaf için önemli projelerinin olduğunu dile getiren Unat, "Bir işadamı olarak Malatya’nın iç piyasasını sıkıntılarını biliyoruz. Bugüne kadar çok güzel çalışmalar oldu ama 24 Haziran seçimlerinden sonra Malatya’mız da, ülkemiz de şahlanacak. Ekonomide şahlanma olacak. Bizim projelerimizden biri olan altın karşılıklı projemizi arz ettik büyüklerimize. Bunun hayata geçirilmesi için koşuşturacağız. Esnafımızın için destekler noktasında gayretler göstereceğiz. AK Parti iktidarları şuana kadar yaptıkları ile kendini ispatlamıştır, bundan sonrada en aynı azim ve şevkle ülkemize hizmet edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve partimizin de her zaman emrinde olacağız" diye konuştu.