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23 Kasım 2017 12:19

(Özel Haber) 10 yıldır böbrek nakli bekliyor

Malatya’da yaşayan 42 yaşındaki Osman Demirel isimli diyaliz hastası 10 yıldır böbrek nakli bekliyor.

(Özel Haber) 10 yıldır böbrek nakli bekliyor

23 Kasım 2017 12:19


Battalgazi ilçesine bağlı Sarıcıoğlu Mahallesi’nde yaşlı annesi ile birlikte yaşayan Osman Demirel’in 10 yıl önce böbrekleri iflas etti. O günden bu yana diyaliz makinesine bağlı yaşayan ve böbrek nakli için sıraya giren Demirel’e bir türlü nakil yapılamadı. Hastalıktan dolayı çalışamayan ve sadece engelli maaşıyla hayatını sürdüren Demirel, sağlığına kavuşmak için yardım bekliyor.


Hastalığa bağlı olarak bir kolunun da sakat kaldığını belirten Demirel, “Bundan dolayı çalışamıyorum. Sadece engelli maaşım var, annemle birlikte yaşıyorum. Bu para neyimize yetebilir? Çok zor şartlar atlında yaşıyoruz. Yediğim, içtiğim her şeye dikkat etmek zorundayım. Yoksa değerlerim hemen yükselebiliyor. Bunun içinde sık sık hastaneye gitmek zorunda kalıyorum. Her muayenede de para veriyoruz bu da bizi çok zorluyor. Engelli maaşıyla bunlara yetişmem imkansız. Benim ricam engellilerden bu ücretleri almasınlar” şeklinde konuştu.


Böbrek nakli için beklemekten başka çaresinin olmadığını ifade eden Demirel, tek isteğinin bir an önce sağlığına kavuşmak ve bir iş bulup çalışmak olduğunu dile getirdi. Organ nakli konusunda vatandaşların yeterince duyarlı olmadığını da kaydeden Demirel, “Organ bağışı yapmaktan korkuyorlar ama bunun hem dinen hem de sağlık açısından bir sıkıntısı yok. Bir insan bir böbreği ile bir ömür yaşayabilir. Ben bu konuda daha duyarlı olmalarını istiyorum. Gerçekten zor durumdayım, gün geçtikçe kötü oluyorum. Bana yardımcı olsunlar” diye konuştu.




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