Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2018 14:35

Polat’tan başsağlığı mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Malatyalı sözleşmeli Piyade onbaşı Ali Seydi Özdemir için bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Polat’tan başsağlığı mesajı

21 Haziran 2018 14:35


Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, mesajında terörü lanetleyerek, "Son yıllarda teröre karşı elde edilen büyük başarılarla dağılma noktasına gelen terör örgütleri, ülkemizdeki barış, huzur ve kardeşlik ortamını bozmak için hain bir saldırı düzenlemiştir. Bu hain saldırıda gözünü kırpmadan Vatan nöbeti tutan evladımız sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir şehit olmuştur. Öncelikle şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, silah arkadaşları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü ve terör destekçilerini şiddetle kınıyorum. Terör ve terör destekçileri şunu iyice bilmeliler ki, vatanı ve milleti için bu ülkedeki 80 milyon kişi seve seve canını verir. Bitme noktasına gelen taşeron terör örgütleri son çırpınışlarını yapmaktadır. Terör ve terör destekçileri, devletimizin kudreti, hükümetimizin iradesi güvenlik güçlerimizin mücadelesi ve halkımızın da desteğiyle yok edileceklerdir. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatanı için şehitlik mertebesine ulaşan Piyade onbaşı Ali Seydi Özdemir ve diğer şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MALATYA HABERLERİ
MALATYA HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç