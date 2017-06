Ramazan Ayı boyunca yaklaşık 100 bin kişiye iftar verildi

Ramazan ayının son gününde değerlendirmede bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi İftar Çadırında vatandaşları ağırladıklarını belirterek, “Bu iftar çadırında yaklaşık 100 bine yakın insana iftar verildi. Bu sıcak yemeği veren hayırseverlere teşekkür ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Ramazanı Ramazan tadında yaşayan bir meydan oldu. Gariplerin, gurebaların, yolcuların, öğrencilerin, ihtiyaç sahiplerinin bizzat gelip burada sıcak yemeklerini yediği, bir kısmında evlere götürüldüğü, hakikaten Ramazanı Ramazan tadında yaşanan bir meydan hüviyeti içinde oldu. Önümüzde bir bayram var. Bayramın da bayram tadında geçmesini diliyorum. Hem hemşehrilerimiz nezdinde, hem ülkemiz nezdinde, hem İslam alemi nezdinde, hem de insanlık barışı açısından da Bayramın huzur ve barışa vesile olmasını diliyorum. Tüm hemşehrilerimizin bayramlarını en içten dileklerimle kutluyorum. Daha nice bayramlara sağlık, esenlik içerisinde girmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

15 Temmuz Millet Meydanında kurulan Battalgazi Belediyesi İftar Çadırında ve kurulan sahnede yapılan etkinliklerde her kesimi kucaklayan bir anlayışla hareket ettiklerini belirten Gürkan, “Biz insanları kucaklamak durumundayız. Ramazanın lafzı da Bayramın temeli de odur. İslam’ın esası da odur. Yani farklı görüş ve düşünceleri o şehrin zenginliği olarak algılıyoruz. Zaten biz özellikle sivil toplum örgütlerinin yetkililerini burada ağırlarken de Malatya’nın her kesiminin, her görüşünün burada yansıtılmasına gayret ettik. Bu programlara Malatya’nın bütününü katmaya gayret ettik. Ortak Paydamız Malatya dedik. Mazisine layık istikbale hazırlamak için biz buradayız dedik. Biz belediye başkanlığını sadece günüz için değil, geçmiş bin yılların, gelecek yüzyılların vizyonu içinde değerlendirdik. O yüzden bizim burada atacağımız temeller Malatya’nın gelecekteki sosyal barışının temeli olacaktır. Bizler şehrül emir bütünleştirici ve kucaklayıcı bir söylem dilini gerçekleştirmemiz gerekir. Zaten bizim 16 Nisan Referandumunun da temeli bütünleştirici, kucaklaştırıcı ve ötekileştirmenin önüne geçecek bir Referandumu gerçekleştirdik. Bizim burada yaptığımız şeyde toplumun tüm kesim ve kesitlerinin düşüncelerini harman edip ortak paydamız Malatya üzerinde hareket etmeye gayret ettik. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın da bu konudaki beyanatları da toplumu kucaklama yönündedir ve Türkiye vizyonu ile örtüşmektedir diye düşünüyorum” diye konuştu.