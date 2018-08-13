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13 Ağustos 2018 16:13

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları’nın 10.su gerçekleştirilecek

Battalgazi Belediyesi tarafından Uluslararası Kervansaray Buluşmaları Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri’nin 10’uncusu gerçekleştirilecek.

Uluslararası Kervansaray Buluşmaları’nın 10.su gerçekleştirilecek

13 Ağustos 2018 16:13


Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ulaslararası Kervansaray Buluşmaları kapsamında yapılacak olan kutlamalara dikkat çekerek, “Biz aynı zamanda Malatya’nın kurtuluş gününü kutluyoruz” dedi. Battalgazi Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Kervansaray Buluşmaları Melita’dan Battalgazi’ye Tarih-Arkeoloji-Kültür Sanat Günleri’nin hazırlıkları devam ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Uluslararası Kervansaray Buluşmaları’nın Ankara’nın doğusunda gerçekleştirilen en önemli kültürel etkinliklerden biri olduğunu belirterek, “Önümüzde Kervansaray Buluşması var, Kervansaray Buluşması bizim 10. yılımız. Uluslararası nitelikte bir kültürel etkinliktir. Malatya’da ilk uluslararası nitelikteki ilk ve öncülük eden belediyede, Battalgazi Belediyesi’dir. Kervansaray Buluşmaları’na katılan yazarlar ve gazete manşetlerinde yazdığı şey, ‘Türkiye’de Ankara’nın doğusunda geniş kapsamlı kültür organizasyonuna tanıklık ettik’ ifadeleriydi. Bu yılda biz, Kervansaray Buluşması’nın 10. yıl dönümünü hep birlikte değerlendireceğiz, kutlayacağız. Biz Kervansaray Buluşmaları’nı 17 Eylül’e almışız. 17 Eylül 1101 Malatya’nın bir daha düşman eline geçmeme günüdür. Onun için Kervansaray Buluşması o güne alınmıştır. Dolayısıyla biz, aynı zamanda Malatya’nın kurtuluş gününü kutluyoruz. Bir daha düşman eline geçmemek üzere kurtuluş gününü kutluyoruz” diye konuştu.


Gürkan, Kervansaray Buluşmaları’nı her zaman olduğu gibi bu yıl da Malatya halkı ile birlikte en güzel şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.




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