Yeşilyurt’ta kitap okumanın adresi Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi

Eğitim ve kültürel hizmetlerinde genişlettiği hizmet yelpazesiyle Yeşilyurt’u bu alanda örnek gösterilen ilçe hüviyetine ulaştıran Yeşilyurt Belediyesinin, kitap okuma alışkanlığını daha iyi bir noktaya ulaştırmak, her yaştan vatandaşın kitap, dergi ve gazetelerini rahat ve huzurlu bir ortamda okumalarına imkan tanımak adına hizmete sunduğu Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evi, açıldığı günden beri çok yoğun ilgi görüyor.

Malatyalı ünlü yazar ve düşünür Fethi Gemuhluoğlu’nun adına yakışan hizmetlerin vatandaşlara ulaşmasını sağlayan Bilgi Evini ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt, eğitim ve kültürel hizmetlerde isminden söz ettiren, hayata geçirilen projeler ve yatırımlarla eğitime önemli katma değer sağlayan bir ilçe konuma yükselmiştir. Burayı ziyaret eden hemşehrilerimiz ve gençlerimiz raflardaki kitaplardan istediklerini alıp okuma şansına sahip olmasının yanı sıra yanlarında getirdikleri kitap, dergi ve gazetelerini rahat ve huzurlu bir ortamda okuma fırsatına ulaşıyor” şeklinde konuştu.

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evine özellikle gençlerin çok yoğun rağbet göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çınar, “İki katlı binamızın alt katı kütüphane üst katı ise ders çalışma bölümü olarak halkımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Malatya’nın yetiştirdiği fikir ve düşünce adamı Fethi Gemuhluoğlu’nun adını taşıyan Bilgi Evimiz her yaştan vatandaşın eğitim ve kültürel yaşamına renk katacak faaliyetlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın buraya gelip fikir ve düşünce hayatlarına katkı sunacak eğitim hizmetlerinden yararlanmaları burayı açarken ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştığımızın açıkça göstergesidir. Özellikle de gençlerimizin ödevlerini ve derslerini yapmaları için burayı tercih etmeleri, kitap okumalarını ve kültürel sohbetlerini bu çatı altında gerçekleştirmeleri gelecek adına hepimizi umutlandırmaktadır. Gençlerimiz buraya gelerek ders çalışabiliyor, okul derslerine yardımcı kaynaklara ulaşabiliyor, kitap okumanın önemini daha yakından kavrayabiliyor” ifadelerini kullandı.

Kent halkının kültür ve sanat gelişimine katkıda bulunmaya devam ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Farklı konsept ve mimari yapısının yanı sıra, kitap okumayı teşvik edecek alanlarıyla Malatya’nın eğitim ve kültürel yaşamına renklilik getiren Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evimiz hemşehrilerimizin hem bugününe hem de geleceğine yönelik kalıcı bir yatırımdır. Okumayı daha cazip hale getirmek, kentin kültür hayatına katkı sağlamak ve kitap okuma oranını artırmak belediyemizin başlıca hedefleri arasındadır. Eğitim alanında çalışmalarımız artarak devam edecektir” diye konuştu.

Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evini ziyareti sırasında Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan öğrencilerle sohbet eden Başkanı Çınar öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bilgi Evinden eğitim dönemi boyunca süreli faydalandıklarını ve yaz döneminde de çalışmalarına devam ettiklerini belirten öğrenciler, Bilgi Evinin adeta ikinci yuvaları olduğunu ifade etti.