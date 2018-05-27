Akhisar Stadyumu etrafına asfalt çalışması

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde il genelinde asfalt çalışmalarını sürdüren Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı, 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak tüm Manisa’yı gururlandıran Akhisarspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Spor Toto Akhisar Stadyumu’nun etrafında asfalt çalışması gerçekleştiriyor. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir’in de yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 bin metrekarelik sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili bilgi veren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Büyükşehir Belediyemiz Yol Yapım Daire Başkanlığı’nın 2018 asfalt çalışmaları başlamıştı. Sıcak asfalt olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 1 Haziran itibariyle de sathi kaplama çalışmalarımıza başlayacağız. Onun hazırlıkları da ilgili şantiyelerde yapılıyor” dedi.

Akhisarspor’un Manisa’nın göz bebeği kulüplerinden bir tanesi olduğunu dile getiren Daire Başkanı Fevzi Demir, “Akhisarspor 2017-2018 sezonunda Ziraat Türkiye kupasını da kazanma başarısı gösterdi ve Manisa’mızı sevindirdi. Bu stat ligin ikinci yarısında faaliyete geçmişti. Bize burada asfalt çalışmasıyla ilgili talep gelmişti ve planlamasını yapmıştık. Dün itibariyle çalışmaları başlattık. Bugün de inşallah bitireceğiz. Yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda asfaltlama çalışması yapılıyor. Akhisar’a ve Akhisarspor’a hayırlı uğurlu olsun. Bu çalışma Cengiz Başkanımızdan Akhisar’a ve Akhisarspor’a bir nevi şampiyonluk hediyesi olmuş oldu” diye konuştu.