Alaşehir Belediyesinin Ramazan bereketi 87 mahalleyle buluştu

Ramazan’ın ilk günüyle başlayan iftar ve etkinliklerde binlerce Alaşehirli bir araya geldi. Geleneksel sokak iftar sofraları bu yıl ilk kez köyden mahalleye dönüşen yaşam merkezlerinde kuruldu. Alaşehirlilerin büyük ilgi gösterdiği iftar ve etkinliklerde Ramazan ruhu tam anlamıyla yaşandı.

Göreve başlar başlamaz, hizmet ve yatırımlarda seferberlik başlatan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak ve ekibi, Ramazan ayının bereket ve coşkusunu bu yıl ilk kez köyden mahalleye dönüşen 72 yaşam merkeziyle buluşturdu. 28 mahallede sokak iftar sofrası kuran belediye, 59 mahallede de Ramazan şenliklerini Alaşehirlilerle yaşattı. Etkinlik ve programlara Alaşehirlilerin ilgisi büyük olurken en büyük iftar sofrası da 7 bin kişiyle, ilçe merkezinde Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kuruldu.

Alaşehir tarihinde ilk kez köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bu yıl iftar sofraları kuran Alaşehir Belediyesi, 1000 aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi için de özel program tertip etti ve sahur sofrası kurdu. Bu özel gecede; Kur’an-ı Kerim tilavetleri yapılırken semazen gösterilerine de yer verildi. İlahilerin seslendirildiği özel programla tam anlamıyla gecenin maneviyatı yaşatılmaya çalışıldı. Sahur programına katılan tüm vatandaşlarla tek tek selamlaşıp, Ramazanlarını ve Kadir gecelerini tebrik eden Başkan Ali Uçak, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

Şehit aileleri de unutulmadı

Alaşehir Belediyesi’nin yoğun Ramazan programlarına rağmen Alaşehirli şehit ailelerini de unutmayan Başkan Ali Uçak, sahur programlarını da şehitlerin emanet olan ailelerine ayırdı. Sahurda bir çok gönül sofrasında Alaşehirlilerle bir araya gelen Başkan Uçak, Girelli Mahallesinin şehidi Mehmet Şimşek ve Killik Mahallesinin şehitleri Evren Kara ve Hüdaverdi Özkan’ın ailelerine sahurda sürpriz yaptı ve ailelerle birlikte sahur yaparak gönüllerini aldı.

Gönüllere taht kurdu

Alaşehir Belediyesi’nin yeni Belediye Başkanı Ali Uçak, Ramazan ayı boyunca organize edilen iftar programlarında ve şenliklerinde Alaşehirlilerle adeta kucaklaştı. İftar sofrasının kurulduğu mahallelerde vatandaşlarla orucunu açan Başkan Uçak, şenliklerin yapıldığı yerlerde de mahallelinin Ramazan coşkusuna ortak oldu. Alaşehirlilerin büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Uçak, iftar programlarında yemek dağıttı ve çocuklara oyuncaklar hediye ederek gönüllere taht kurdu.