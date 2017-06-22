Cenaze nakil hizmetleri filosuna 5 yeni araç

Filoya eklenen 5 yeni aracın bir tanesinin merkezde, 4 tanesinin ise ilçelerde hizmet vereceği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, cenaze nakil hizmetlerinde kullandığı araç filosunu genişletti. Araç filosuna dahil olan ve cenaze nakil hizmetlerinde kullanılacak 5 yeni aracın tanıtımını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç yaptı. Cenaze nakil hizmetlerinde kullanılacak araçlar hakkında bilgi veren Genç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları kapsamında cenaze nakil araç sayımız 54’e ulaştı. Neredeyse araçlarımızın tamamını yenilemiş olduk. Büyükşehir Belediyesi olmakla birlikte araç sayımız yüzde 90’a yakın artmış oldu. Bunlardan 17’si cenaze yıkama aracımız mevcut. Bu filomuza yeni 5 aracımızı daha ekliyoruz. Bu araçlarımız 4 cenaze kapasiteli, arka bölümü klimalı, kullanılabilecek şekilde hazırlanmış olan mikrofonlu hoparlörü, geri görüş kameralı donanımlı cenaze nakil araçlarımız” dedi.

Filoya yeni dahil olan 5 araçtan bir tanesinin merkezde diğerlerinin ise ilçelerde hizmetler vereceğini kaydeden Genç, “Temennimiz önümüzdeki yıl bu araç filomuza 5’er adet daha arttırarak filoyu genişletmektir. Burada her şey yakınları ahirete intikal eden vatandaşımızın cenazelerinin en iyi şekilde nakillerini yapmaktır. Bu kötü günlerinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ile vatandaşlarımızın yanında yer alıyor, yer almaya da devam edeceğiz” diye konuştu. Genç, filoya yeni dahil olan cenaze nakil araçlarında incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı.