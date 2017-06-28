Çocukları sulama kanalına giren veliler cezalandırılacak

Yapılan açıklamada 15 yaşından küçük çocukların veli veya vasilerinin idari yaptırım cezası ile cezalandırılacağı bildirildi.

Manisa’da yaz aylarında sulama kanalı, baraj gölü ve göletlerde boğulma olaylarının artması üzerine Manisa Valiliği gölet ve sulama kanallarına girenlere Kabahatlar Kanununa göre cezai yaptırım uygulanacağını açıklamıştı. Manisa Valiliği tarafından bugün yapılan açıklamada aynı kararların devam ettiği bildirildi.

Manisa genelinde 3 adet baraj göleti ve 20 bin 539 kilometresi yerleşim yerleri içinden geçen 19 sulama kanalı bulunduğu belirtilen açıklamada, “Hizmete alındığı yıllarda yerleşim alanları dışında olan bu yapılar, zamanla imarsız ve çarpık şehirleşme sonucunda önemli bir bölümü yerleşim alanlarının içinde kalmıştır. İlgili birimlerce, yerleşim alanlarında kalan sulama tesislerinin etrafı, çelik hasır ve tel örgülerle kapatılarak önlem alınmaya çalışılsa da yapılan denetimlerde tel örgü ve kafes tellerin bazı bölümlerinin tahrip edildiği gözlenmiştir. İklimsel nedenlerle, yazları sıcak geçen ilimizde, özellikle çocuklar ve gençler tarafından tehlikeli olmasına rağmen baraj göllerine, nehirlere ve sulama amaçlı yapılan kanallara serinlemek amacıyla girilmektedir. Özellikle yaz aylarında sıcaklıkların artması ve okulların tatil olması ile birlikte su kanallarının bulunduğu yerlerde sıklıkla yaşanan boğulma vakalarında ilimizde son 5 yılda 40 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bu nedenle kamu güvenliği, kamu düzeni, genel sağlık ve vatandaşlarımızın can güvenliği için baraj, gölet, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın koruma kanalı ve benzeri tesislerde suya girme eyleminin yasaklanması ve bu eylemin emre aykırı davranış olarak karara bağlanması amacıyla karar hazırlanmıştır.” denildi.

Alınan kararın Manisa sınırları içerisindeki sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerinde meydana gelen boğulma olaylarının önlenmesine yönelik alınacak güvenlik tedbirleri ile ilgili yapılacak çalışmaları kapsadığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimizin iklim özelliği gereği sıcak geçen yaz aylarında serinlemek amacıyla il sınırları içerisinden geçen sulama kanalları, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmenin yasaklanmasına, İl sınırları içerisinden geçen sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine giren 15 yaş ve üzeri kişilerin kendilerine, 15 yaş altındaki kişilerin ise veli veya vasilerine idari yaptırım cezasının uygulanmasına, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerce; serinlemek amacıyla sulama kanalı, baraj gölü, sulama ve hayvan içme suyu göletlerine girmelerinin önlenmesi amacıyla kamuoyunu bilgilendirici çalışmalar yapılmasına, İdari yaptırım cezalarının Kolluk kuvvetleri, Belediye Zabıta Kuvvetleri ve DSİ Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından uygulanmasına karar verilmiştir.”

Cezai yaptırımlar

Alınan kararlara uymayanlar hakkında ise uygulanacak yaptırımlar ise şöyle açıklandı:

“Alınan kararlara uymayanlar hakkında eylemleri ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 66. maddesi uyarınca alınmış ve kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz edilen ve yukarıda belirlenen kararın uygulanmasına ve yerine getirilmesine aykırı davrananlara tatbik ve icrasına muhalefet eden, zorluk çıkaranlar veya uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi uyarınca Genel Esaslar başlığı altındaki 5.4 maddedeki görevlilerce idari işlem uygulanır.”