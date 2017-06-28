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28 Haziran 2017 16:17

Darp iddiası sonrası hem okul müdürü, hem öğretmen açığa alındı

Manisa’da bir ortaokulda müdür tarafından memur odasında darp edildiğini iddia eden öğretmenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, hem okul müdürü hem de öğretmenin açığa alındığı öğrenildi.

Darp iddiası sonrası hem okul müdürü, hem öğretmen açığa alındı

28 Haziran 2017 16:17


Edinilen bilgiye göre, Manisa’daki bir ortaokulda öğretmene saldırdığı öne sürülen okul müdürü ile saldırıya uğradığını iddia eden öğretmen hakkında hem idari hem de adli işlem başlatılırken, müdür ve öğretmenin açığa alındığı açıklandı.


Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu’nun Müdürü Olgun S., iddiaya göre 16 Haziran Cuma günü, okulun Türkçe öğretmenlerinden Alpaslan Yılmaz G.’ye memur odasında, diğer öğretmenlerin gözü önünde saldırıp tartakladı. O anlara öğretmen Alpaslan Yılmaz G.’nin meslektaşı olan ve aynı okulda görevli eşi de tanık oldu. Öğretmen, okul müdürü Olgun S.’den şikayetçi olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu.


Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, hakkında hem idari hem de adli işlem başlatılan okul müdürü Olgun S. ve öğretmen Alpaslan Yılmaz G.’nin açığa alındığını ve bakanlık müfettişlerin olayla ilgili inceleme yapacağını belirtti.




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