Evlenecek çiftlere büyük kolaylık

Yaklaşık 15 senedir gazetecilik ile birlikte fotoğrafçılık da yapan Hilmi Özyılmaz 1,5 sene önce bayan kuaför salonunu, 8 ay önce de gelinlik mağazasını açarak Manisa’da ilk ve tek olarak 3 sektörü bir araya getiren tek isim oldu. Özyılmaz Medyanın 3 sektörü tek çatı altında toplayarak hizmet vereceği yeni işyeri görkemli bir törenle açıldı.

Eşi Remziye Özyılmaz ile birlikte ilklere imza atan Hilmi Özyılmaz artık Fotoğraf, gelinlik ve kuaför sektörünü bir araya getirerek artık tek bir adreste hizmet veriyor. Yıllardır fotoğrafçılık yapan Hilmi Özyılmaz ve Remziye Özyılmaz Manisa’da bir ilke imza atarak 3 sektörü tek çatı altında toplayarak evlenecek olan çiftlere büyük kolaylık sağladı.

Fotoğraf, Gelinlik ve kuaför hizmetlerini tek çatı altında toplayan Özyılmaz Medya görkemli bir açılışla yeni yerlerinin resmi açılışını yaptı. Açılışa AK Parti Manisa Milletvekili ve 3. sıra milletvekili adayı İsmail Bilen, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahattin Akyüz, Manisa Lokantacılar Odası Başkanı Mehmet Akgül, Manisa Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Tek çatı altında fotoğraf, gelinlik, nişanlık, kaftan ve kuaför hizmetlerini toplayan Özyılmaz Medya sahibi Hilmi Özyılmaz ve eşi Remziye Özyılmaz açılışa gelen konuklarıyla yakından ilgilendi.

Açılışta konuşan Şehzadeler BelediyeÖmer Frauk Çelik, Hilmi Özyılmaz’ın kısa sürede büyük işlere imza attığını belirterek yeni işyerlerinin hayırlı olmasını temenni etti. yapılan konuşmanın ardından kesilen kurdele ile Özyılmaz Medya’nın yeni işyerinin açılışı yapıldı.

Özyılmaz Medya bünyesinde üçüncü iş yerlerini de açmanın mutluluğunu yaşayan Özyılmaz çifti artık gelinlerine daha iyi hizmet verebilmek için gelinlik, nişanlık ve kaftan sektöründe de isimlerinden söz ettiriyorlar. Çok kısa zamanda gelinlik sektöründe de çok iyi konuma geldiklerini ifade eden gelin ve damatlara VİP hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Manisa’da ilk ve tek

Yıllarıdır gelin ve damat fotoğrafçılığı yapan Hilmi Özyılmaz, Manisa’da bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Fotoğrafçılık sektöründe Manisa’da artık kendilerini tanımayan kalmadığını ifade eden Hilmi Özyılmaz, üçü bir arada hizmetlerini şöyle ifade etti: “Bildiğiniz üzere yıllardır gazetecilik ve aynı zamanda fotoğrafçılık yapıyorum. Fotoğrafçılık sektörünün hızla gelişmesi ile evlenecek çiftlerimizin talepleri bir o kadar da artmakta. Fotoğrafçılık ve teknoloji aynı anda gelişmesiyle talep ve istekler de bir o kadar artmakta. Bu taleplere her geçen yıl fazlasıyla cevap veriyoruz. Bilindiği gibi düğün fotoğrafçılığında işimiz gelin&damat arkadaşlarımızla. Bir gün eşimle bu konu üzerinde çok kısa bir süre istişare ettikten sonra fotoğraf sektörümüze ilaveten gelin arkadaşlarımızı çok yakından ilgilendiren bir diğer sektör olan kuaför&güzellik salonunu da açmaya karar verdik hedefimizi daha da büyüterek yaklaşım 1,5 yıl önce Diamond Kuaför&Güzellik Salonu’muzu açtık. Kuaför salonumuzu açmamızın en büyük sebebi ise fotoğrafını çekecek olduğumuz gelin arkadaşlarımıza özel VİP hizmet vermek. Sadece bayanlara özel olan salonumuzda saç kesiminden ombre’ye cilt bakımından masaja, saç bakımından gelin başına kadar birçok hizmet verilmekte. Gerek nişanda gerekse düğünde birçok farklı gelin başı modelleriyle daha ilk günlerinden nişan ve düğün rezervasyonları alan Diamond Kuaför&Güzellik Salonumuz ilk senesinde yoğun bir sezon geçirmişti. Çok kısa bir süre sonra da farklı bir adreste gelinlik mağazamızı açmaya karar verdik. Kuyumcular çarşısında açtığımız gelinlik mağazamız çok kısa zamanda aşırı talep gördü. Böylelikle gelinlik mağazamızı da büyütmek durumunda kaldık. Bu üçü bir arada yani fotoğraf, gelinlik ve kuaför konseptine ilgi talep aşırı derece fazla olduğunu görünce tüm sektörlerimizi bir araya taşıma kararı aldık ve Nisan ayında yeni adresimize taşındık. Yeni adresimiz Manisa Valiliği karşısında Looks Otel yanında, Nişancıpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No:22-A Şehzadeler, Manisa.”

“Gelin başı ücretsiz”

Özyılmaz Medya’dan fotoğraf için rezervasyon yaptıran çiftlerin gelin başını ücretsiz yaptıklarının altını çizen Remziye Özyılmaz ise, “Özyılmaz Medya’mızdan herhangi bir nişan ya da düğün için fotoğraf rezervasyonu yaptıran tüm çiftlerimizin fotoğraf çekim günü gelin başını ücretsiz yapıyoruz. Gelinlik alan çiftlerimizin düğün günü tüm kuaför hizmetleri ücretsiz, kaftan kiralayan çiftlerimizin de kına günü kuaför hizmetleri ücretsiz bir şekilde yararlanabiliyorlar. Çiftlerimize sunduğumuz VİP hizmet ile fotoğrafçılık sektörü yanı sıra bundan böyle artık Özyılmaz Medya bünyesinde olan Diamond Kuaför ve Güzellik Salonumuz ve Miss Diamond Gelinlik mağazamız da müşterilerine VİP hizmet veriyor. Bayanlara özel olan kuaför salonumuz bayanlara hizmete açık. Gelinlere verdiğimiz hizmeti çok özenle veriyoruz. Buradan tüm çiftlerin memnun kalarak ayrılıyor. Sadece bayanlara özel olan kuaför salonumuzda saç kesiminden ombre’ye cilt bakımından masaja, saç bakımından gelin başına kadar birçok hizmet veriliyor” dedi.

En büyük destekçisinin eşi Remziye Özyılmaz ve ailesi olduğunu kaydeden Hilmi Özyılmaz, “Her anlamda beni yalnız bırakmayan canım ailem, eşime de sonsuz teşekkür ediyorum. Üçüncü sektörümüzü de bünyemize katma sürecinde yine yanımızda olan gelin, damat arkadaşlarımız ve Manisalılara da teşekkür ediyoruz. Fotoğrafçılık sektörüne ek olarak Kuaför ve Güzellik salonunu ve Gelinlik mağazamızı açmakla çok doğru bir karar aldığımızın olumlu geri dönüşlerini çok kısa sürede gördük. Bize destek veren herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz.”

Özyılmaz Manisa’da birçok aileye hizmet verdiklerini ve üç sektörü bir araya getirerek gelin, damatlar ve ailelerinden çok güzel yorumlar aldıklarını ve artık düğün yapacak çiftlerin kapı kapı farklı adreslere gitmeleri yerine Özyılmaz Medya’dan tüm hizmetleri alarak hep ceplerinden hem de zamanda tasarruf edebileceklerini söyledi.