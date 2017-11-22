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22 Kasım 2017 17:31

Fırın çalışanları hijyen eğitiminden geçti

Manisa’nın Salihli, Köprübaşı ve Selendi ilçelerinde faaliyet gösteren fırınlarda çalışanlara Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından hijyen eğitimi verildi.

Fırın çalışanları hijyen eğitiminden geçti

22 Kasım 2017 17:31


Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Fırıncılar Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında, Manisa’nın Salihli ilçesindeki ekmek ve ürünlerinin üretimini yapan işletmelerde çalışanlara, ekmek ve ekmek çeşitleri mevzuatı ve gıda hijyeni konularında eğitim verildi.


Manisa İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Manisa Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği öncülüğünde, Salihli Esnaf Odası ev sahipliğinde gerçekleştirilen hijyen eğitimine Salihli, Selendi ve Köprübaşı ilçelerinden 130’un üzerinde çalışan katılırken, eğitim sonunda yapılan sınavı kazanan fırın çalışanlarına ise belgeleri takdim edildi.


Salihli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Demir, Salihli Esnaf Odası Başkanı Murat Makasçı’nın katılımı ile gerçekleştirilen eğitimde, fırın çalışanlarına Manisa İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne bağlı Gıda Mühendisi İbrahim Gümüş, Ziraat Mühendisi Sibel Sürüm ve Gıda Mühendisi Leyla Yeşim Kale Kıvrak tarafından eğitim verildi.


Yaklaşık 2 saat süren eğitim sonunda, gerçekleştirilen sınav sonunda başarılı olan fırın çalışanlarına ise hijyen sertifikası verileceği belirtildi.




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