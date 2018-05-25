İYİ Parti Manisa Milletvekili Hasan Eryılmaz, kadına şiddet, taciz ve eşit olmayan koşullarda yaşam hakkı gibi sorunların İYİ Parti’yle birlikte ortadan kaldıracaklarını söyledi. Kadına yönelik sorunları ve uygulayacakları politikalar hakkında açıklamalarda bulunan Eryılmaz, "Kadınlarımıza, çocuklarımıza el kadınların affedilmesi gibi bir durum bizim açımızdan söz konusu bile değil. Kadınlar sokaklarda, işte, dışarıda, koruma altında, sığınma evinin önünde bile öldürülüyorlar. Ve cinayeti işleyen bu caniler, ‘gece 3’te dışarıdaydı’, ‘alkollüydü’, ‘mini eteği vardı’ gibi ahlaksızca sözde nedenler öne sürerek iyi hal indirimi alıyor. Bu ülkede, çocuk tacizcilerinin mahkemeye takım elbiseyle çıktığı için iyi hal indirimi aldığını gördük. Kadınlara söz hakkı verilmeden bedenleri üzerinden siyaset yapıldığını gördük. 40’a yakın çocuğun taciz edildiğinin ve üzerinin kapatılmaya çalışıldığını gördük. Eşinden ya da sevgilisinden şiddet gören, polise giden, eve geri gönderilen ve bir gün sonra sokak ortasında öldürülen kadınlar gördük. Bu iktidarın kadınlarla, çocuklarla, doğayla, kısacası iyi olan her şeyle sorunu var. İYİ Parti’yle birlikte kadınlar hak ettikleri konuma gelecekler. Genel Başkanımız Meral Akşener, seçim süreci boyunca milletvekili aday listelerimizde de, Genel Merkez yöneticilerimizde de, il ve ilçe başkanları ve yönetimlerimizde de hep kadın kotasına uydu. Manisa’da ilçe başkanlarımızın büyük bir kısmı kadın. Biz kadınların artık sosyal hayatta, siyaset arenasında, iş hayatında erkeklerle eşit bir şekilde temsil edilmesini istiyoruz. İYİ Parti bunu başaracak” dedi.

Kadınların iş hayatında da eşit bir şekilde temsil edilemediğini savunan Eryılmaz, "Manisa’da 2015 yılının Temmuz ayında Gölmarmara’da bir facia yaşanmıştı. 15 tarım işçisi, süt tankeriyle kendilerini taşıyan açık kasa kamyonetin çarpışması sonucu hayatını kaybetmişti. Tarım işçilerimizin 13’ü kadındı. Arkasında çocuklar, acılı eşler bıraktı. Günde en fazla 50 TL’lik yevmiye için can verdiler. Ben buradan soruyorum. Ölen kadın işçilerimizin sorumlusu kim? Bu tarım işçilerimizin sigortalılık durumu denetlendi mi? Açık kasa kamyonette bu kadınlarımız adeta ölümle dans ederken neden hiçbir devlet yetkilisi müdahale etmedi? Ya da bir fabrikada çalışan ve aynı işi yapan kadın işçi ile erkek işçinin maaşları denetlendi mi? Kadınlarımız artık nefes alamadıklarını hissediyor. Çünkü bu iktidarın kadınlar için ürettiği politikalar onları her zaman daha da büyük bir çıkmaza sürüklüyor. Ama hiç merak etmeyin. 24 Haziran gecesi Türkiye’ye kadın eli değecek" diye konuştu.