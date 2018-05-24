sıra milletvekili adayı Gökhan Karaçoban, seçim çalışmaları kapsamında Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odasını ziyaret ederek, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

24 Haziran’daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri için çalışmalarını aralıksız sürdüren sıra milletvekili adayı Gökhan Karaçoban, Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ali Bartu ve yönetimini ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Karaçoban, kendilerini kabul ettikleri için Başkan Bartu ve yönetimine teşekkür ederek, berber ve kuaför esnafının sorunlarını çok iyi bildiklerini söyledi. Karaçoban, “Bizler Türkiye’deki küçük esnaf ve sanatkarın düştüğü durumu hem genel merkezimiz olarak hem de belediye başkanlığından gelen ve esnafla iç içe olan biri olarak, çekilen sıkıntıların ne olduğunu ciğerlerimize kadar çok iyi biliyoruz. Onun için esnafımızın nasıl rahatlatılması ve huzura erdirilmesi konusunda çözümlerimizi inşallah bu ayın 30’unda açıklayacağımız manifestomuzda açıklayacağız. Şimdilik sürpriz olsun. Biz bu açıdan bugün toplumun belirli bir kesiminde üye sayısı olarak varlığını idame ettiren odanızı ziyaret etmekten büyük bir keyif aldık. Türkiye bir tıkanmışlığı yaşıyor. Bir çıkış arıyor. Malum muhalefet partileri çözüm olamadılar. Onun için de İYİ Parti’nin sahneye gelişi ve zamanlaması çok önemli. Bu yüzden bize karşı ciddi bir teveccüh var” dedi.

“Maliyetler çok yükseldi”

Milletvekili adayı Karaçoban’ın ziyaretinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Manisa Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ali Bartu ise berber ve kuaför esnafının sorunlarını anlattı. Bartu, “Bizim gibi küçük esnafın durumu bu aralar çok kötü. Berber ve kuaförlerimizin sıkıntıları büyük. Geçen gün bir arkadaşımız dükkan açmak istedi. Çarşı kısımlarında, sokak arasında bile dükkan kiraları 6 bin ile 8 bin TL arasında değişiyor. Nasıl çıkacağız bu işin içinden bilmiyoruz. Maliyetler çok yükseldi. Doların yükselmesinin de bunda payı var. Hala 2017’nin tarifesini kullanıyoruz. İnşallah bu sorunların çözümü konusunda umudumuzu sürdürüyoruz. Bazı kanunların çıkması gerekiyor” dedi.

Karaçoban, Berberler ve Kuaförler Esnaf Odası ziyareti sonrası çarşı merkezindeki esnaf ve kahvehaneleri de ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.