Manisa’nın Kula ilçesinde Gökçeören Ulupınar Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Proje Sergilerinin açılışı düzenlenen törenle açıldı. Sergide 44 öğrencinin 9 danışman öğretmenle birlikte hazırladığı 22 proje yer aldı. Sergi hakkında bilgi veren Gökçeören Ulupınar Ortaokulu Müdürü Gülay Yaman, "Fuarımızda toplam 22 proje, 44 öğrencimizle, 9 danışman öğretmenimizin nezaretinde öz verili çalışmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Öğretmen ve öğrencilerimin çalışmalarıyla çıkan bu projelerin, bilim ve teknikte önemli buluşlara kapı aralamasına temenni ediyorum" dedi.

TÜBİTAK Manisa İl Sorumlusu Prof. Dr. Yüksel Abalı ise “TÜBİTAK 4006 bilim ve toplum programları müdürlüğünün her yıl düzenlemiş olduğu bu proje etkinlikleri geçen yıl Manisa’da 60 okul proje yapılırken, bu sene Manisa’da 120 okul ile proje yapılıyor. Türkiye çapında bu sene 10 bin okulda bu projeler yapılıyor. Her bir okulun ortalama 20 projesi var. 20 üzerinden hesaplasak bu sene Türkiye çapında toplamda 200 bin proje yapıldı. İnşallah gelecekte bu gençlerin önünü açacak onları bilime sevdalandıracak bu vatan için bu ülke için neler yapabileceğini gösterecek heyecanlandıracak güzel projeler var" diye konuştu.

Serginin açılışına Kula Kaymakamı Osman Güven, TÜBİTAK Manisa Temsilcisi Prof. Dr. Yüksel Abalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, Şube Müdürleri İbrahim Özel ve Hüseyin İzci, Okul Müdürü Gülay Yaman ve öğrenciler katıldı.